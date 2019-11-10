Выпуск новостей за 19:00: пресс-конференция Игоря Мазура. Срыв отопительного сезона на Львовщине
В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 19:00 – Задержанного в Польше по запросу России Игоря Мазура освободили на поруки украинского консула. Сразу же после освобождения он дал пресс-конференцию для представителей средств массовой информации. На Львовщине из-за срыва отопительного сезона жители Новояворовска перекрыли международную трассу Львов-Краковец.
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