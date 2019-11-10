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      Выпуск новостей за 19:00: пресс-конференция Игоря Мазура. Срыв отопительного сезона на Львовщине

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 19:00 – Задержанного в Польше по запросу России Игоря Мазура освободили на поруки украинского консула. Сразу же после освобождения он дал пресс-конференцию для представителей средств массовой информации. На Львовщине из-за срыва отопительного сезона жители Новояворовска перекрыли международную трассу Львов-Краковец.

      Также в выпуске:

      Встреча в нормандском формате может состояться уже в конце ноября. Об этом сообщает издание "Зеркало Недели", ссылаясь на собственные источники, близкие к Банковой.

      Боевики обстреляли грузовик наших военных. Фото обстрелянного грузовика обнародовало издание "Цензор.нет".

      В аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха загорелся самолет с двумя сотнями украинских туристов на борту. Судно авиаперевозчика SkyAp прибыло из Запорожья.

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      Теги: Новости Польши Игорь Мазур Выпуск новостей Новости Львова Отопительный сезон
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