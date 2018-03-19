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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Выпуск новостей за 19:00: Пресс-конференция "Новой почты". Назначение Ройтбурда директором музея

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

Выпуск новостей за 19 марта по состоянию на 19:00 – руководство "Новой почты" созвало пресс-конференцию и заявило о давлении силовых структур. Соучредитель компании встретился с генпрокурором, чтобы разработать совместный план действий. Самый дорогой украинский художник Александр Ройтбурд таки стал директором Одесского художественного музея.

Также в выпуске:

В Верховной Раде планируют запретить депутатам носить оружие в парламент.

Давил ли Алексей Савченко на военного летчика, совершившего самоубийство.

"Четвертый" месяц зимы в Украине.

Теги: Выпуск новостей Юрий Луценко Новая почта Исскусство Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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