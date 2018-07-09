Выпуск новостей за 19:00: Причина взрыва миномета "Молот". ВР за неделю до каникул
В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 19:00 – главная версия причин трагедии с минометом "Молот", по словам военного прокурора Анатолия Матиоса, в "двойном заряжании". В парламенте никто не хочет идти на уступки, последняя неделя работы перед двухмесячными каникулами может оказаться безрезультатным.
Также в выпуске:
Украина в Брюсселе отчитывается перед ЕС о борьбе с коррупцией.
Десять лет назад Украине и Грузии обещали программу действий по вступлению в НАТО.
Хорвата наказали за приверженность Украине.
В Одессу прибыл американский военный корабль для участия в учениях See Breeze.
Источник: 24 канал
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