Выпуск новостей за 19:00: Причины ДТП на дорогах Украины. Старт "Северного потока-2"
В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 19:00 – эксперт рассказал о факторе ужасных ДТП на дорогах Украины, где погибло большое количество людей. В Германии официально стартовал политический проект "Северный поток-2".
Также в выпуске:
В Черкассах на перекрестке авто, которое уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбило мать с ребенком.
"Укравтодор" хотел ремонтировать дороги на оккупационных территориях Украины.
Источник: 24 канал
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