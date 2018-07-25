Выпуск новостей за 19:00: Причины ДТП на дорогах Украины. Старт "Северного потока-2"

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 19:00 – эксперт рассказал о факторе ужасных ДТП на дорогах Украины, где погибло большое количество людей. В Германии официально стартовал политический проект "Северный поток-2".

Также в выпуске: В Черкассах на перекрестке авто, которое уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбило мать с ребенком. "Укравтодор" хотел ремонтировать дороги на оккупационных территориях Украины.