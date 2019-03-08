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      Выпуск новостей за 19:00: Приговор для Манафорта. 8 марта в Украине

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 19:00 – 47 месяцев в тюрьме за уклонение от уплаты налогов. Таким стал приговор суда для Пола Манафорта. Однако тюрьма, в которой Манафорт отбывать наказание, больше похожа на колледж, сообщает The Daily Mail. "Цветы – клумбам, женщинам – права!": в городах Украины провели марши за права женщин.

      Также в выпуске:

      В ЦИК назвали окончательное количество кандидатов в президенты – 39.

      Впервые за годы независимости в Украине стартовали международные нефтегазовые аукционы на ProZorro.

      Оккупанты нарушили "весеннее перемирие", они используют артиллерию калибра в 152 миллиметра и висококалиберные минометы.

       

      blog_ava
      Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах
      сегодня
      1317
      Теги: 8 марта Пол Манафорт Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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