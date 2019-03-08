Выпуск новостей за 19:00: Приговор для Манафорта. 8 марта в Украине

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 19:00 – 47 месяцев в тюрьме за уклонение от уплаты налогов. Таким стал приговор суда для Пола Манафорта. Однако тюрьма, в которой Манафорт отбывать наказание, больше похожа на колледж, сообщает The Daily Mail. "Цветы – клумбам, женщинам – права!": в городах Украины провели марши за права женщин.

Также в выпуске: В ЦИК назвали окончательное количество кандидатов в президенты – 39. Впервые за годы независимости в Украине стартовали международные нефтегазовые аукционы на ProZorro. Оккупанты нарушили "весеннее перемирие", они используют артиллерию калибра в 152 миллиметра и висококалиберные минометы.