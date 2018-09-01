Выпуск новостей за 19:00: Приговор организатору "убийства" Бабченко. Праздничные линейки

В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 19:00 – суд приговорил Бориса Германа, которого обвиняют в организации попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4 с половиной годам лишения свободы. Большинство столичных школ и вузов устроили День знаний именно 1 сентября. В этом году Минобразования отдало право решать – проводить линейку или нет самим учебным заведениям.

Также в выпуске: Порошенко, который прибыл в Вашингтон для прощания с Маккейном, встретился с американскими парламентариями.



Донецкие террористы избрали нового главаря и ищут убийц Захарченко.



Украину переводят на цифровое вещание, несмотря на судебный запрет.