Выпуск новостей за 19:00: Приговор организатору "убийства" Бабченко. Праздничные линейки
В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 19:00 – суд приговорил Бориса Германа, которого обвиняют в организации попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4 с половиной годам лишения свободы. Большинство столичных школ и вузов устроили День знаний именно 1 сентября. В этом году Минобразования отдало право решать – проводить линейку или нет самим учебным заведениям.
Также в выпуске:
Порошенко, который прибыл в Вашингтон для прощания с Маккейном, встретился с американскими парламентариями.
Донецкие террористы избрали нового главаря и ищут убийц Захарченко.
Украину переводят на цифровое вещание, несмотря на судебный запрет.
Источник: 24 канал
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