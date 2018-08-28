Выпуск новостей за 19:00: Проблемные визы в Великобританию. Отмена визита министра МИД Канады

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 19:00 – посол Украины в Великобритании сообщила, что британский МИД признал определенные проблемы в вопросах выдачи виз украинцам. Но об упрощении визового режима для украинцев не говорится – рассчитывать на такое можно будет разве что через несколько лет. Канадский министр иностранных дел Фриланд неожиданно отменила свой визит в Украину.

Также в выпуске: Директор ГБР Труба отказался утверждать всех двадцати семи кандидатов на руководящие должности в ведомстве.



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