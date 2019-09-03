Выпуск новостей за 19:00: Продажа "Мотор Сичи". Угрожает ли Шуфрич свободе слова

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 19:00 – Вашингтон выступает против продажи "Мотор Сичи" китайской компании. Бывший соратник Януковича Нестор Шуфрич возглавил комитет совбоды слова. Угрожает ли он работе СМИ – исследовали журналисты 24 канала.

Также в выпуске: Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Порошенко не пришел на допрос в ГБР, ведь был в Раде. Возьмется ли СБУ за каналы Медведчука.

Источник: 24 канал