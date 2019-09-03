Выпуск новостей за 19:00: Продажа "Мотор Сичи". Угрожает ли Шуфрич свободе слова
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 19:00 – Вашингтон выступает против продажи "Мотор Сичи" китайской компании. Бывший соратник Януковича Нестор Шуфрич возглавил комитет совбоды слова. Угрожает ли он работе СМИ – исследовали журналисты 24 канала.
Также в выпуске:
Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности.
Порошенко не пришел на допрос в ГБР, ведь был в Раде.
Возьмется ли СБУ за каналы Медведчука.
Источник: 24 канал
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