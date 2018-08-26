Выпуск новостей за 19:00: Прощание с бойцом во Львове. Санкции США
В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 19:00 – во Львове провели в последний путь 21-летнего старшего солдата Марьяна Найду. Он один из четырех воинов, которые погибли на Луганщине в ходе тяжелого 5-часового боя накануне Дня Независимости. 27 августа вступят в силу санкции США против России за ее атаку в Британии.
Также в выпуске:
История журналиста и бойца АТО, который решил написать о пережитом.
В США умер сенатор Джон Маккейн.
Пророссийские наемники обстреляли Пивденное.
Источник: 24 канал
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