Выпуск новостей за 19:00: Прощание с бойцом во Львове. Санкции США

В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 19:00 – во Львове провели в последний путь 21-летнего старшего солдата Марьяна Найду. Он один из четырех воинов, которые погибли на Луганщине в ходе тяжелого 5-часового боя накануне Дня Независимости. 27 августа вступят в силу санкции США против России за ее атаку в Британии.

Также в выпуске: История журналиста и бойца АТО, который решил написать о пережитом. В США умер сенатор Джон Маккейн. Пророссийские наемники обстреляли Пивденное.