Выпуск новостей за 19:00: Протесты активистов в Харькове. Взрыв на заводе в Сумах
В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 19:00 – в Харькове активисты выступили против передачи России подозреваемых в теракте, который привел к гибели четырех человек три года назад. В знак протеста сегодня три сотни активисты собрались в центре города. Десять человек пострадали после взрыва на заводе в Сумах. Инцидент произошел сегодня около 11:00 на предприятии, где делают пробки.
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Источник: 24 канал
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