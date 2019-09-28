Выпуск новостей за 19:00: Протесты активистов в Харькове. Взрыв на заводе в Сумах

В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 19:00 – в Харькове активисты выступили против передачи России подозреваемых в теракте, который привел к гибели четырех человек три года назад. В знак протеста сегодня три сотни активисты собрались в центре города. Десять человек пострадали после взрыва на заводе в Сумах. Инцидент произошел сегодня около 11:00 на предприятии, где делают пробки.

Также в выпуске: В Атлантическом океане потерялось судно с украинцами. Курт Волкер неожиданно ушел с поста спецпредставителя США по Украине. После инцидента с журналистом "Радио.Свобода" на агрессивное поведение Юлии Мендель пожаловались еще двое медийщиков.

Источник: 24 канал