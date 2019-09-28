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      Выпуск новостей за 19:00: Протесты активистов в Харькове. Взрыв на заводе в Сумах

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 19:00 – в Харькове активисты выступили против передачи России подозреваемых в теракте, который привел к гибели четырех человек три года назад. В знак протеста сегодня три сотни активисты собрались в центре города. Десять человек пострадали после взрыва на заводе в Сумах. Инцидент произошел сегодня около 11:00 на предприятии, где делают пробки.

      Также в выпуске:

      В Атлантическом океане потерялось судно с украинцами.

      Курт Волкер неожиданно ушел с поста спецпредставителя США по Украине.

      После инцидента с журналистом "Радио.Свобода" на агрессивное поведение Юлии Мендель пожаловались еще двое медийщиков.

      blog_ava
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      Теги: Сумы Новости Харькова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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