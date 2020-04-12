Выпуск новостей за 19:00: Протоколы лечения заболеваний. Пожары из-за поджигателей

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 19:00 – малярия, артрит и даже рак. Медикаменты от этих болезней используют сейчас в протоколах лечения коронавируса. Вместе с изменениями в бюджет будет рассматривать Рада и усиление ответственности для поджигателей сухой травы. Ведь массовые пожары в полях и лесах Украины продолжаются уже неделю.

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Прикарпатье – регион с самой высокой смертностью от коронавируса в Украине. Там зафиксировали уже 17 летальных случаев на 291 зараженного.

Несмотря на карантин верующие по всей стране сегодня массово пошли в церковь, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье.

Пророссийские наемники обстреляли украинские позиции на Луганщине из гранатометов.