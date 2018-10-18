Выпуск новостей за 19:00: Проверки камер наблюдения. Резонансное ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 18 октября состоянию по 19:00 – из-за трагедии в Крыму в учебных заведениях Киева проводят проверки камер наблюдения. Случаи, когда неизвестные попадают в учебные заведения Киева – нередки. Прошел год после страшной аварии на улице Сумской в Харькове. Шесть человек умерли, пятеро оказались в больницах. Год десятки семей живут без своих родных.

Также в выпуске: Как 18-летнему подростку удалось организовать теракт. Случаи массовых расстрелов в учебных заведениях: как не допустить подобного.