Выпуск новостей за 19:00: Проверки камер наблюдения. Резонансное ДТП в Харькове
В выпуске новостей за 18 октября состоянию по 19:00 – из-за трагедии в Крыму в учебных заведениях Киева проводят проверки камер наблюдения. Случаи, когда неизвестные попадают в учебные заведения Киева – нередки. Прошел год после страшной аварии на улице Сумской в Харькове. Шесть человек умерли, пятеро оказались в больницах. Год десятки семей живут без своих родных.
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Источник: 24 канал
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