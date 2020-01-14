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      Выпуск новостей за 19:00: Пытки в колонии Харькова. Обострение на фронте

      Выпуск новостей 64 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 19:00 – осужденные колонии №25 в Харькове заявили о пытках. Впоследствии в заведение перестали пускать адвокатов, из-за спецрежима, который якобы пришлось ввести из-за бунта. Дело расследуют ГБР и Офис генпрокурора. В течение суток российские наемники восемь раз открывали огонь в сторону ВСУ. Двое украинских военных получили ранения.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Харькова Выпуск новостей
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