Выпуск новостей за 19:00: Пытки в колонии Харькова. Обострение на фронте

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 19:00 – осужденные колонии №25 в Харькове заявили о пытках. Впоследствии в заведение перестали пускать адвокатов, из-за спецрежима, который якобы пришлось ввести из-за бунта. Дело расследуют ГБР и Офис генпрокурора. В течение суток российские наемники восемь раз открывали огонь в сторону ВСУ. Двое украинских военных получили ранения.

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