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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
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      Выпуск новостей за 19:00: Расходы артистов во время выборов. Судебная реформа

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 19:00 – журналисты подсчитали, сколько потратили украинские артисты на концерты в поддержку политиков и партий во время нынешней парламентской кампании. Рада взялась рассматривать судебную реформу Владимира Зеленского. К президентскому законопроекту депутаты подали 300 поправок, практически все из рассмотренных сегодня ВР отклонила.

      Также в выпуске:

      "Приватбанк" выиграл суд в Лондоне, а потому активы Игоря Коломойского.

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      Теги: Выпуск новостей Судьи Деньги
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