Выпуск новостей за 19:00: Расходы артистов во время выборов. Судебная реформа

В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 19:00 – журналисты подсчитали, сколько потратили украинские артисты на концерты в поддержку политиков и партий во время нынешней парламентской кампании. Рада взялась рассматривать судебную реформу Владимира Зеленского. К президентскому законопроекту депутаты подали 300 поправок, практически все из рассмотренных сегодня ВР отклонила.

Также в выпуске: "Приватбанк" выиграл суд в Лондоне, а потому активы Игоря Коломойского.