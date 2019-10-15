Выпуск новостей за 19:00: Расходы артистов во время выборов. Судебная реформа
В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 19:00 – журналисты подсчитали, сколько потратили украинские артисты на концерты в поддержку политиков и партий во время нынешней парламентской кампании. Рада взялась рассматривать судебную реформу Владимира Зеленского. К президентскому законопроекту депутаты подали 300 поправок, практически все из рассмотренных сегодня ВР отклонила.
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