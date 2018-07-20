Выпуск новостей за 19:00: Расследование убийства Шеремета. Дело Зайцевой

В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 19:00 – в столице почтили память журналиста Павла Шеремета. Преступники подложили взрывчатку под авто журналиста 2 года назад. Следствие за это время так и не смогло поймать убийц, поэтому журналисты провели собственное расследование. Врач-нарколог, которая делала экспертизу Зайцевой, уволилась и не ходит на суды.

Также в выпуске: ДТП на Николаевщине и в Житомирской области унесли жизни 15 человек.