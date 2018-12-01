Выпуск новостей за 19:00: Разговор Меркель и Путина на G20. Обвал крыши в школе на Киевщине

В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 19:00 – Меркель и Путин обсудили на саммите G20 конфликт на Азове, немецкий канцлер настаивала на необходимости обеспечения свободы судоходства в Азовском море. В городе Вишневое Киевской области в спортзале школы обвалилась крыша. В помещении находились дети, но благодаря быстрой реакции тренера обошлось без жертв.

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