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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Разговор Меркель и Путина на G20. Обвал крыши в школе на Киевщине

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 19:00 – Меркель и Путин обсудили на саммите G20 конфликт на Азове, немецкий канцлер настаивала на необходимости обеспечения свободы судоходства в Азовском море. В городе Вишневое Киевской области в спортзале школы обвалилась крыша. В помещении находились дети, но благодаря быстрой реакции тренера обошлось без жертв.

      Также в выпуске:

      Куратор адвокатов пленных украинских моряков вылетел в Москву.

      Bellingcat утверждает, что россияне украинские катера обстреливали вне своих территориальных вод.

      Министр иностранных дел Польши вручил семье Олега Сенцова награду За человеческое достоинство.

      Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на второй день работы.

      Теги: Владимир Путин Выпуск новостей Новости Киева Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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