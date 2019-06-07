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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 19:00: Реакция отца Гандзюк на приговор суда. Смертельное ДТП в Дубае

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 19:00 – "приговор для ее убийц – спектакль", – так отреагировал на решение суда отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В Дубае туристический автобус врезался в дорожную конструкцию. Инцидент стал смертельным для семнадцати пассажиров, еще пятеро – травмированы, среди них и водитель.

      Также в выпуске:

      Военных возмутило заявление Зеленского о том, что "Россия утратила контроль над боевиками".

      Медведчук и Бойко, несмотря на предостережения СБУ, отправились на встречу к кремлевским чиновникам.

      Суд отпустил из-под стражи единственного подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.

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      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Дело Екатерины Гандзюк Судьи Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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