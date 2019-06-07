Выпуск новостей за 19:00: Реакция отца Гандзюк на приговор суда. Смертельное ДТП в Дубае

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 19:00 – "приговор для ее убийц – спектакль", – так отреагировал на решение суда отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В Дубае туристический автобус врезался в дорожную конструкцию. Инцидент стал смертельным для семнадцати пассажиров, еще пятеро – травмированы, среди них и водитель.

Также в выпуске: Военных возмутило заявление Зеленского о том, что "Россия утратила контроль над боевиками". Медведчук и Бойко, несмотря на предостережения СБУ, отправились на встречу к кремлевским чиновникам. Суд отпустил из-под стражи единственного подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.

Источник: 24 канал