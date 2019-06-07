Выпуск новостей за 19:00: Реакция отца Гандзюк на приговор суда. Смертельное ДТП в Дубае
В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 19:00 – "приговор для ее убийц – спектакль", – так отреагировал на решение суда отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В Дубае туристический автобус врезался в дорожную конструкцию. Инцидент стал смертельным для семнадцати пассажиров, еще пятеро – травмированы, среди них и водитель.
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Источник: 24 канал
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