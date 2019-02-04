Выпуск новостей за 19:00: Рекордное количество кандидатов в президенты. Отказы в регистрации
В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 19:00 – ЦИК зарегистрировала максимальное количество кандидатов в президенты за всю историю Украины, выбирать придется минимум из 30 человек. В регистрации отказали 22 кандидатам, в частности Петру Симоненко, который выдвигался от запрещенной в Украине коммунистической партии.
Также в выпуске:
Кто имеет шансы стать первой леди или первым джентльменом страны.
Общественные организации предлагают будущему президенту радикальный план борьбы с коррупцией.
Источник: 24 канал
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