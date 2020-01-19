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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Выпуск новостей за 19:00: Рекордный уровень снега в Канаде. Обстрелы позиций украинских военных

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 19:00 – три метра снега покрыли Запад Канады, где бушует мощный снежный шторм. Спасатели непрерывно пытаются раскопать человеческие дома, гаражи и расчистить автодороги. На Востоке Украины опять не спокойно. В эти сутки оккупанты восемь раз нарушили режим тишины.

      Также в выпуске:

      Густой черный дым сильно напугал жителей столичной Троещины, где загорелась квартира в многоэтажке.

      В течение всего дня тысячи людей с цветами шли к аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

      Посольство Украины в Британии попросило правоохранительные органы страны убрать национальный герб с антитеррористических учебников.

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      Теги: Канада Выпуск новостей
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