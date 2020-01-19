Выпуск новостей за 19:00: Рекордный уровень снега в Канаде. Обстрелы позиций украинских военных

В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 19:00 – три метра снега покрыли Запад Канады, где бушует мощный снежный шторм. Спасатели непрерывно пытаются раскопать человеческие дома, гаражи и расчистить автодороги. На Востоке Украины опять не спокойно. В эти сутки оккупанты восемь раз нарушили режим тишины.

Также в выпуске: Густой черный дым сильно напугал жителей столичной Троещины, где загорелась квартира в многоэтажке. В течение всего дня тысячи людей с цветами шли к аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Посольство Украины в Британии попросило правоохранительные органы страны убрать национальный герб с антитеррористических учебников.