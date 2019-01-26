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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 19:00: Ремонт дорог в Украине. Избирательные голоса украинской диаспоры

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 19:00 – в этом году Украина потратит на ремонт и строительство автодорог 50 миллиардов гривен. Ремонтные работы проведут от местных дорог до дорог международного значения. Украинские граждане за рубежом могут дать полмиллиона голосов на выборах президента. И это только те, кто включен в консульский список.

      Также в выпуске:

      В Альпах столкнулись вертолет и туристический самолет: погибли пять человек, еще двое – с серьезными травмами.

      Мощный торнадо пронесся курортом Анталия в Турции, двое людей погибли.

      16-летняя блогер из Ивано-франковска ведет книжную страницу в Instagram.

      Теги: Деньги Выборы Президента 2019 Дороги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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