Выпуск новостей за 19:00: Ремонт дорог в Украине. Избирательные голоса украинской диаспоры

В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 19:00 – в этом году Украина потратит на ремонт и строительство автодорог 50 миллиардов гривен. Ремонтные работы проведут от местных дорог до дорог международного значения. Украинские граждане за рубежом могут дать полмиллиона голосов на выборах президента. И это только те, кто включен в консульский список.

Также в выпуске: В Альпах столкнулись вертолет и туристический самолет: погибли пять человек, еще двое – с серьезными травмами. Мощный торнадо пронесся курортом Анталия в Турции, двое людей погибли. 16-летняя блогер из Ивано-франковска ведет книжную страницу в Instagram.