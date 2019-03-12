Выпуск новостей за 19:00: Революция через коррупцию. Журналистское расследование Bihus.info

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 19:00 – в Бухаресте 300 тысяч человек требовали от власти продолжить борьбу с коррупцией. А в Украине протестовали против хищения в "Укроборонпроме" лишь несколько сотен активистов. Обнародовали последнюю серию журналистского расследования по хищению "оборонки" Гладковскими, а также участия в этих схемах всех отечественных правоохранительных органов.

Также в выпуске: Следственные органы скрыли дела о махинациях Гладковского-Рогозы с закупками в "Укроборонпроме". Громкие расследования, которые ничем не закончились.