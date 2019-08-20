Выпуск новостей за 19:00: Риски "Слуги народа" в Раде. Новый скандал с ANNA MARIA
В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 19:00 – впервые одна партия получила монобольшинство в парламенте. Поэтому фактически следующие пять лет "Слуга народа" будет контролировать весь парламент. Дуэт ANNA MARIA, который оскандалился во время Национального отбора Евровидение-2019, таки представит Украину на вокальном конкурсе и выступят на "Новой волне" в России.
Также в выпуске:
Министерство образования и науки поэтапно вводит так называемую новую украинскую школу.
Источник: 24 канал
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