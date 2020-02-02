Выпуск новостей за 19:00: Россия не пустила самолет из Китая. Миниатюры украинских писателей
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 19:00 – немецкий спасательный самолет, вывозил из инфицированного коронавирусом Уханя своих граждан, не смог сесть в Москве для дозаправки. Мастер из Ивано-Франковска создал из полимерной глины миниатюры украинских писателей, и изобразил их в необычных амплуа.
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