Выпуск новостей за 19:00: Россия не пустила самолет из Китая. Миниатюры украинских писателей

В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 19:00 – немецкий спасательный самолет, вывозил из инфицированного коронавирусом Уханя своих граждан, не смог сесть в Москве для дозаправки. Мастер из Ивано-Франковска создал из полимерной глины миниатюры украинских писателей, и изобразил их в необычных амплуа.

Также в выпуске: На Львовщине пограничник насмерть сбил пешехода. На Закарпатье, в городе Иршава, сгорел храм святого Василия Великого. На юге Лондона неизвестный напал на людей с ножом. Полиция застрелила мужчину. 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в аварии возле Кривого Рога.