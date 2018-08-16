Выпуск новостей за 19:00: Российские учения в Молдове. РФ перебрасывает оружие на Донбасс
В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 19:00 – российские военные в рамках учений пересекли условную границу между оккупированным ими Приднестровьем и неоккупированной частью Молдовы и обстреляли территорию из БТРов. Украина уже четыре года является для России полигоном для отработки боевых навыков и новейшей техники.
Также в выпуске:
Пострадавшая активистка Екатерина Гандзюк не узнала задержанного в нападении.
Ночью 16 августа Киев накрыла настоящая природная стихия, которая затопила канализацию.
Командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев отчитался о результатах и достижениях операции.
Источник: 24 Канал
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