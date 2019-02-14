Выпуск новостей за 19:00: Рост рейтинга Зеленского. Епископа УПЦ МП не впустили в Украину

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 19:00 – КМИС обнародовал февральские рейтинги кандидатов в президенты Украины, согласно которым Владимир Зеленский получил почти 27% голосов избирателей, Петр Порошенко – 18%, а Юлия Тимошенко – 16%. Епископа Московского патриархата Гедеона (в миру – Юрия Харона) не пустили в Украину после возвращения из-за границы через проблемы с документами.

Также в выпуске: Является ли сериал "Слуга народа" частью президентской кампании кандидата-шоумена. Внешнеполитические цели кандидатов в президенты Украины.