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      Выпуск новостей за 19:00: Рост рейтинга Зеленского. Епископа УПЦ МП не впустили в Украину

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 19:00 – КМИС обнародовал февральские рейтинги кандидатов в президенты Украины, согласно которым Владимир Зеленский получил почти 27% голосов избирателей, Петр Порошенко – 18%, а Юлия Тимошенко – 16%. Епископа Московского патриархата Гедеона (в миру – Юрия Харона) не пустили в Украину после возвращения из-за границы через проблемы с документами.

      Также в выпуске:

      Является ли сериал "Слуга народа" частью президентской кампании кандидата-шоумена.

      Внешнеполитические цели кандидатов в президенты Украины.

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Выпуск новостей УПЦ МП рейтинги
      Источник: 24 канал
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