Выпуск новостей за 19:00: Самоубийство в обсервации. Вспышка COVID-19 в общежитии Запорожья

В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 19:00 – в Тернополе 39-летний мужчина, который вернулся из Польши, совершил самоубийство во время обсервации в одной из городских больниц. В одном из общежитий Запорожья произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщили в мэрии города. Известно, что дом расположен в Александровском районе. Вирус обнаружили сразу у 11 человек.

Також у випуску: Журналістам стало відомо, що Пекін направив до Пхеньяна групу медиків для надання допомоги Кім Чен Ину, йому нібито зробили операцію на серці. Після втручання його стан важкий. Правоохоронці затримали міського голову Покрова, що на Дніпропетровщині. Олександра Шаповала та ще кількох посадовців підозрюють у розкраданні бюджетних грошей. Двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби. Бойовики порушили режим припинення вогню 10 разів.