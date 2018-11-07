Выпуск новостей за 19:00: Санкции России против Украины. Законопроект об авто на еврономерах

В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 19:00 – в Кремле решили ввести санкции против Украины. Санкционный список пополнился народными депутатами и украинскими бизнесменами. После акции протеста владельцев "евроблях" под Верховной Радой, нардепы решили внести поправки в законопроект.

Также в выпуске: Митинг водителей на еврономерах в Киеве. Президент Украины еще не подписал заявление об увольнении Генпрокурора Юрия Луценко.