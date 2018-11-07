Выпуск новостей за 19:00: Санкции России против Украины. Законопроект об авто на еврономерах
В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 19:00 – в Кремле решили ввести санкции против Украины. Санкционный список пополнился народными депутатами и украинскими бизнесменами. После акции протеста владельцев "евроблях" под Верховной Радой, нардепы решили внести поправки в законопроект.
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Источник: 24 канал
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