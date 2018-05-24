Выпуск новостей за 19:00: Санкционный список Украине. Мустафа Найем в парламенте

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 19:00 – скандальный бизнесмен Сергей Курченко попал в санкционный список Украины. На одной скамье с Курченко оказался и ресурс "Риа новости", а вот Иосифа Кобзона еще и лишили украинских наград, и главное – звание Народного артиста. О подготовке масштабной хакерской атаки против Украины заявили и в США.

Также в выпуске: СБУ предупреждает о возможной кибератаке в Украине накануне финала Лиги чемпионов.



Депутаты не создадут Антикоррупционный суд на этой неделе.



В США заявили о подготовке кибератаки против Украины.