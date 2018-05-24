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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 19:00: Санкционный список Украине. Мустафа Найем в парламенте

Выпуск новостей 43 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 19:00 – скандальный бизнесмен Сергей Курченко попал в санкционный список Украины. На одной скамье с Курченко оказался и ресурс "Риа новости", а вот Иосифа Кобзона еще и лишили украинских наград, и главное – звание Народного артиста. О подготовке масштабной хакерской атаки против Украины заявили и в США.

Также в выпуске:

СБУ предупреждает о возможной кибератаке в Украине накануне финала Лиги чемпионов.

Депутаты не создадут Антикоррупционный суд на этой неделе.

В США заявили о подготовке кибератаки против Украины.

Теги: Музыка Новости Украины Новости политики Избиение Мустафа Найема Мустафа Найем Верховная Рада Новости культуры Награды Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Санкции СНБО Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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