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      Выпуск новостей за 19:00: Шансы Трампа на выборах. Новый глава Офиса Президента

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 19:00 – Дональд Трамп смог войти в историю США как третий президент, которому удалось избежать импичмента. Уже вскоре в США состоятся президентские выборы. Время покажет, сможет ли Трамп второй раз возглавить Штаты. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность председателя Офиса Президента.

      Также в выпуске:

      Нардепы вместе с активистами протестовали в столичном горсовете против сенсорной кнопки.

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      Теги: Андрей Ермак Дональд Трамп Выпуск новостей Выборы в США
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