Выпуск новостей за 19:00: Шансы Трампа на выборах. Новый глава Офиса Президента

В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 19:00 – Дональд Трамп смог войти в историю США как третий президент, которому удалось избежать импичмента. Уже вскоре в США состоятся президентские выборы. Время покажет, сможет ли Трамп второй раз возглавить Штаты. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность председателя Офиса Президента.

Также в выпуске: Нардепы вместе с активистами протестовали в столичном горсовете против сенсорной кнопки.