Выпуск новостей за 19:00: Шансы Зеленского на выборах. Электронный билет для наземного транспорт
В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 19:00 – украинский комик Владимир Зеленский является вероятным кандидатом на выборах в Президенты. И хотя официально он еще не подтвердил свои намерения, он и без этого уже имеет нешуточные рейтинги. Однако есть ли у комика реальные шансы – выясняли журналисты.Электронный билет в наземном общественном транспорте наконец в Киеве, их пока лишь тестируют
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Источник: 24 канал
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