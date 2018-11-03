Выпуск новостей за 19:00: Шансы Зеленского на выборах. Электронный билет для наземного транспорт

В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 19:00 – украинский комик Владимир Зеленский является вероятным кандидатом на выборах в Президенты. И хотя официально он еще не подтвердил свои намерения, он и без этого уже имеет нешуточные рейтинги. Однако есть ли у комика реальные шансы – выясняли журналисты.Электронный билет в наземном общественном транспорте наконец в Киеве, их пока лишь тестируют

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