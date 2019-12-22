Выпуск новостей за 19:00: Скандал с футболистом Зозулей. Боевики обстреляли Золотое-4
В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 19:00 – испанские болельщики футбольного клуба "Альбасете" поддержали своего нападающего украинца Зозулю в матче против "Эльче". А все из-за скандала в связи с поддержкой футболистом украинских военных. Несмотря на договоренности, боевики обстреляли Золотое-4, поселок в Луганской области. Там два месяца назад произошло зеркальное разведение сил.
Также в выпуске:
В Киеве проходят две акции против фальсификаций по делу об убийстве Шеремета.
На Хуторе Свободном, что на Луганщине, враг разбил дом местной жительницы.
В 86 ОТГ сегодня стартовали первые местные выборы.
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