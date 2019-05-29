Выпуск новостей за 19:00: Скандал с ситуационной комнатой в АП. Возвращение техосмотра для авто
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 19:00 – Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Госбюро расследований уже начало досудебное расследование по этому делу. С 2022 года общий техосмотр будет снова обязательным для частных автомобилей.
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Источник: 24 канал
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