Выпуск новостей за 19:00: Скандал с ситуационной комнатой в АП. Возвращение техосмотра для авто

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 19:00 – Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Госбюро расследований уже начало досудебное расследование по этому делу. С 2022 года общий техосмотр будет снова обязательным для частных автомобилей.

Также в выпуске: Профильный комитет парламента наконец передал в парламент текст Избирательного кодекса.

Источник: 24 канал