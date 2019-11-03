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      Выпуск новостей за 19:00: Скандал с участием Кивы. Чемпионат по корфболу во Львове

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 19:00 – Новый скандал с участием одиозного нардепа от партии ОПЗЖ Ильи Кивы. Отрезать голову он пригрозил прохожему, который сделал ему замечание. Украина написала новую страницу своей спортивной истории. У нас впервые состоялся отбор на чемпионат Европы с экзотического спорта корфбола.

      Также в выпуске:

      Тысячи городов и сел без света, затопленные дома и парализованные автодороги. На западе Франции бушует шторм Амели.

      Раненые на передовой. Боевики продолжают обстреливать наши позиции вдоль почти всей линии фронта.

      blog_ava
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      Теги: Новости Львова Илья Кива Выпуск новостей
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