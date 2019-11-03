Выпуск новостей за 19:00: Скандал с участием Кивы. Чемпионат по корфболу во Львове
В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 19:00 – Новый скандал с участием одиозного нардепа от партии ОПЗЖ Ильи Кивы. Отрезать голову он пригрозил прохожему, который сделал ему замечание. Украина написала новую страницу своей спортивной истории. У нас впервые состоялся отбор на чемпионат Европы с экзотического спорта корфбола.
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