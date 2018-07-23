Выпуск новостей за 19:00: Скандал вокруг боя Усика. Новый приговор Павлу Грибу
В выпуске новостей по 23 июля с 19:00 – в ночь на воскресенье Усик избил в Москве россиянина, сделал это на глазах у тысячной толпы и под прицелом телекамер, потом закутался в украинский флаг и расколол украинское общество пополам. Украинца Павла Гриба теперь хотят оставить за решеткой в России до 10 лет, его обвиняют в терроризме
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Россияне использовали Усика для своей пропаганды.
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Источник: 24 канал
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