Выпуск новостей за 19:00: Слив данных журналистов. Расследование ДТП во Львовской области
В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 19:00 – так называемое "Министерство госбезопасности Луганской квазиреспублики" опубликовало списки аккредитованных в зоне проведения ООС съемочных групп украинских телеканалов. Во Львове избрали меру пресечения полицейскому, который накануне сбил насмерть двух мужчин.
Также в выпуске:
На журналистов в Украине все чаще давят, только в этом году нападали около 200 раз.
Умер от рака певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон, которому было 80 лет.
Источник: 24 канал
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