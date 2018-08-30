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Выпуск новостей за 19:00: Слив данных журналистов. Расследование ДТП во Львовской области

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 19:00 – так называемое "Министерство госбезопасности Луганской квазиреспублики" опубликовало списки аккредитованных в зоне проведения ООС съемочных групп украинских телеканалов. Во Львове избрали меру пресечения полицейскому, который накануне сбил насмерть двух мужчин.

Также в выпуске:

На журналистов в Украине все чаще давят, только в этом году нападали около 200 раз.

Умер от рака певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон, которому было 80 лет.

 
 
Теги: СМИ Выпуск новостей журналисты Полиция Новости Львова Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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Новости за 30 августа
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