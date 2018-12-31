Выпуск новостей за 19:00: Смертельное ДТП во Львове. Представление на Дубневича
В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 19:00 – задержали водителя, который вчера во Львове на остановке насмерть сбил женщину и скрылся, мужчине – 25 лет и работает он в полиции. Глава САП Назар Холодницкий передал в Генпрокуратуру представление на нардепа от БПП Ярослава Дубневича
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Источник: 24 канал
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