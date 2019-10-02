Выпуск новостей за 19:00: Смертельные ДТП в Украине. Формула Штайнмайера – измена или победа
В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 19:00 – ежедневно на трассах страны происходят страшные аварии. Возможно ли избежать столкновения с грузовиком, и почему Украина никак не может лишиться лидерства в смертности на дорогах. Что такое формула Штайнмайера и действительно ли в ней речь идет о капитуляции – смотрите в видео 24 канала.
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Почему до сих пор остается депутатская неприкосновенность.
Источник: 24 канал
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