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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
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      Выпуск новостей за 19:00: Смертельные ДТП в Украине. Формула Штайнмайера – измена или победа

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 19:00 – ежедневно на трассах страны происходят страшные аварии. Возможно ли избежать столкновения с грузовиком, и почему Украина никак не может лишиться лидерства в смертности на дорогах. Что такое формула Штайнмайера и действительно ли в ней речь идет о капитуляции – смотрите в видео 24 канала.

      Также в выпуске:

      Почему до сих пор остается депутатская неприкосновенность.

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      Теги: Формула Штайнмайера Выпуск новостей Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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