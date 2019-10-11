Выпуск новостей за 19:00: Смешные моменты пресс-марафона. Шарий и Ляшко без финансирования
В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 19:00 – Шарий и Ляшко остались без бюджетных денег. Верховная Рада забрала государственное финансирование у партий, которые набрали меньше 5% на выборах. И вдвое урезала тем, кто прошел в парламент.
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Итоги пресс-марафона.
В США арестовали, а затем отпустили под залог двоих приспешников Джулиани – Парнаса и Фрумана.
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