Выпуск новостей за 19:00: Смешные моменты пресс-марафона. Шарий и Ляшко без финансирования

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 19:00 – Шарий и Ляшко остались без бюджетных денег. Верховная Рада забрала государственное финансирование у партий, которые набрали меньше 5% на выборах. И вдвое урезала тем, кто прошел в парламент.

Также в выпуске: Итоги пресс-марафона. В США арестовали, а затем отпустили под залог двоих приспешников Джулиани – Парнаса и Фрумана.