Выпуск новостей за 19:00: Состояние пострадавшей после нападения с кислотой. Суд над Януковичем
В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 19:00 – херсонская активистка Екатерина Гандзюк после нападения неизвестного находится в реанимации. Врачи говорят, что состояние пострадавшей тяжелое, у нее ожоги 30% кожи. В Оболонском суде продолжают судить за государственную измену Виктора Януковича. Экс-президенту вновь назначат бесплатного адвоката.
Также в выпуске:
В США 31 июля начался первый судебный процесс над Полом Манафортом.
Свидетель убийства добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко заявил, что киллеров задержали в Запорожской области.
В Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета городского совета.
Источник: 24 канал
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