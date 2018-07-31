Выпуск новостей за 19:00: Состояние пострадавшей после нападения с кислотой. Суд над Януковичем

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 19:00 – херсонская активистка Екатерина Гандзюк после нападения неизвестного находится в реанимации. Врачи говорят, что состояние пострадавшей тяжелое, у нее ожоги 30% кожи. В Оболонском суде продолжают судить за государственную измену Виктора Януковича. Экс-президенту вновь назначат бесплатного адвоката.

Также в выпуске: В США 31 июля начался первый судебный процесс над Полом Манафортом. Свидетель убийства добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко заявил, что киллеров задержали в Запорожской области. В Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета городского совета.