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      Выпуск новостей за 19:00: Спектакль РФ на псевдовиборах. Быть ли суду над Добкиным

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 19:00 – Российская Федерация разыграла спектакль псевдовыборах в псевдореспубликах с наблюдателями и прессой. С Михала Добкина снимали депутатскую неприкосновенность, вменяли ему превышение полномочий и незаконное отчуждение земли, затем выпустили под залог. Однако пойдет ли чиновник под суд на самом деле – до сих пор неизвестно.

      Также в выпуске:

      Реакция мира на псевдовыборы в псевдореспубликах.

      Как в псевдореспубликах праздновали день выборов.

      Что хочет Кремль от Украины, используя псевдовыборы.

      Кто такие Пушилин и Пасечник.

      Сколько потратила Россия на псевдовиборы.

      Гость студии – журналистка 24 канала Анна Калюжная – о состоянии дела в отношении Кернеса и Добкина сегодня.

      Теги: Новости Украины Судьи Украина – Россия Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Геннадий Кернес Михаил Добкин Новости Донецка Новости Луганска Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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