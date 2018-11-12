Выпуск новостей за 19:00: Спектакль РФ на псевдовиборах. Быть ли суду над Добкиным

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 19:00 – Российская Федерация разыграла спектакль псевдовыборах в псевдореспубликах с наблюдателями и прессой. С Михала Добкина снимали депутатскую неприкосновенность, вменяли ему превышение полномочий и незаконное отчуждение земли, затем выпустили под залог. Однако пойдет ли чиновник под суд на самом деле – до сих пор неизвестно.

Также в выпуске: Реакция мира на псевдовыборы в псевдореспубликах. Как в псевдореспубликах праздновали день выборов. Что хочет Кремль от Украины, используя псевдовыборы. Кто такие Пушилин и Пасечник. Сколько потратила Россия на псевдовиборы. Гость студии – журналистка 24 канала Анна Калюжная – о состоянии дела в отношении Кернеса и Добкина сегодня.