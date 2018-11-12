Выпуск новостей за 19:00: Спектакль РФ на псевдовиборах. Быть ли суду над Добкиным
В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 19:00 – Российская Федерация разыграла спектакль псевдовыборах в псевдореспубликах с наблюдателями и прессой. С Михала Добкина снимали депутатскую неприкосновенность, вменяли ему превышение полномочий и незаконное отчуждение земли, затем выпустили под залог. Однако пойдет ли чиновник под суд на самом деле – до сих пор неизвестно.
Также в выпуске:
Реакция мира на псевдовыборы в псевдореспубликах.
Как в псевдореспубликах праздновали день выборов.
Что хочет Кремль от Украины, используя псевдовыборы.
Кто такие Пушилин и Пасечник.
Сколько потратила Россия на псевдовиборы.
Гость студии – журналистка 24 канала Анна Калюжная – о состоянии дела в отношении Кернеса и Добкина сегодня.
Источник: 24 канал
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