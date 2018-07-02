Выпуск новостей за 19:00: Список российских заключенных на обмен. Грабеж и стрельба в Киеве

В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 19:00 – Ирина Геращенко обнародовала список 23 россиян, которых Украина готова выменять на Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха и Евгения Панова. В Киеве двое неизвестных в масках забежали в помещение конвертационного центра, выстрелили несколько раз, забрали деньги и скрылись на автомобиле ВАЗ.

Также в выпуске: Премьер-министр Венгрии изменил риторику с положительной на угрожающую, теперь обещает ветировать любое решение саммита Украина – НАТО. Часть туристов, которые на несколько дней застряли в Тунисе, вернулись домой. Непогода в Украине: прогнозы синоптиков не утешают.