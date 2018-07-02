Выпуск новостей за 19:00: Список российских заключенных на обмен. Грабеж и стрельба в Киеве

Выпуск новостей за 19:00: Список российских заключенных на обмен. Грабеж и стрельба в КиевеВыпуск новостей 18 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 19:00 – Ирина Геращенко обнародовала список 23 россиян, которых Украина готова выменять на Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха и Евгения Панова. В Киеве двое неизвестных в масках забежали в помещение конвертационного центра, выстрелили несколько раз, забрали деньги и скрылись на автомобиле ВАЗ.
Также в выпуске:
Премьер-министр Венгрии изменил риторику с положительной на угрожающую, теперь обещает ветировать любое решение саммита Украина – НАТО.
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Источник: 24 канал
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