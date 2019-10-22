Выпуск новостей за 19:00: Ссора Гончарука и "слуг народа". Как уберечься от смога
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 19:00 – на заседании фракции депутаты от "Слуги народа" и премьер Алексей Гончарук поссорились из-за принятия бюджета. Сами же они убеждают, что это – рабочие моменты. В Киеве водители жалуются на плохую видимость, а пешеходы – на загрязнение воздуха. Такой смог вреден для здоровья. Как защититься от него – выясняли журналисты 24 канала.
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