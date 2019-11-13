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      Выпуск новостей за 19:00: Ссоры в Раде из-за земельной реформы. Состояние моста Патона

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада проголосовала за земельную реформу в первом чтении. Рынок земли должен заработать с 1 октября 2020 года. Однако, это вызвало немало ссор под куполом парламента. Мост Патона в критическом состоянии. Эксперты подчеркивают, срок его эксплуатации уже давно истек и он нуждается в немедленной реконструкции.

      Также в выпуске:

      "Экспертом" называют человека, который является узкопрофильным знатоком в какой-то сфере. Однако, на телеканалах Медведчука роль таких выполняют скрытые пиарщики.

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      Теги: Рынок земли Новости Киева Выпуск новостей
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