Выпуск новостей за 19:00: Ссоры в Раде из-за земельной реформы. Состояние моста Патона

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада проголосовала за земельную реформу в первом чтении. Рынок земли должен заработать с 1 октября 2020 года. Однако, это вызвало немало ссор под куполом парламента. Мост Патона в критическом состоянии. Эксперты подчеркивают, срок его эксплуатации уже давно истек и он нуждается в немедленной реконструкции.

Также в выпуске: "Экспертом" называют человека, который является узкопрофильным знатоком в какой-то сфере. Однако, на телеканалах Медведчука роль таких выполняют скрытые пиарщики.