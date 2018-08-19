Выпуск новостей за 19:00: Стена народной памяти. ДТП в Сумах

Выпуск новостей за 19 августа по состоянию на 19:00 – 29 августа в Киеве планируют открыть стену народной памяти, где разместят имена павших солдат за годы украино-российской войны. В Сумах патрульное авто вылетело на тротуар и сбило пешеходов: пострадали четверо пешеходов и водитель патрульной машины.

Также в выпуске: ДТП на Львовщине. Ситуация на фронте: за прошедшие сутки двое наших защитников погибло. Затопление находок на Почтовой.