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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Выпуск новостей за 19:00: Стена народной памяти. ДТП в Сумах

Выпуск новостей 508 Читати новину українською

Выпуск новостей за 19 августа по состоянию на 19:00 – 29 августа в Киеве планируют открыть стену народной памяти, где разместят имена павших солдат за годы украино-российской войны. В Сумах патрульное авто вылетело на тротуар и сбило пешеходов: пострадали четверо пешеходов и водитель патрульной машины.

Также в выпуске:

ДТП на Львовщине.

Ситуация на фронте: за прошедшие сутки двое наших защитников погибло.

Затопление находок на Почтовой.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Аварии и ДТП Новости Киева Сумы Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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