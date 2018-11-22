Выпуск новостей за 19:00: Столкновения под Домом Профсоюзов. Безвиз с Таиландом
В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 19:00 – ночью под Домом Профсоюзов протестовали против открытия в Доме Профсоюзов заведения быстрого питания знаменитой американской сети KFC. Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, находиться в стране можно до 30 суток только с туристической целью.
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Источник: 24 канал
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