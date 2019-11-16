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      Выпуск новостей за 19:00: Столкновения в Грузии. Россия может вернуть украинские корабли

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 19:00 – в Грузии вспыхнули столкновения между протестующими и полицией. Пострадали двое людей. Сегодня ночью могут вернуть захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли.

      Также в выпуске:

      Еще одна спецоперация СБУ в Киеве. Задержали главу Укрэксимбанка Александра Гриценко.

      Первые публичные слушания в Конгрессе по импичменту Трампа и первые громкие заявления американских дипломатов.

      В Париже отмечают первую годовщину протестов "желтых жилетов".

      От курения вейпа умерли 42 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
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      Теги: Украина – Россия Протесты Новости Грузии Выпуск новостей
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