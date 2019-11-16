Выпуск новостей за 19:00: Столкновения в Грузии. Россия может вернуть украинские корабли
В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 19:00 – в Грузии вспыхнули столкновения между протестующими и полицией. Пострадали двое людей. Сегодня ночью могут вернуть захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли.
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