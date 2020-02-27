Выпуск новостей за 19:00: Стычки на рынке в Харькове. Украинцы оценили работу действующей власти
В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 19:00 – В Харькове на рынке "Барабашово" произошли столкновения между коммунальщиками и предпринимателями. Неизвестные подожгли входную арку рынка. Киевский международный институт социологии провел мониторинг оценки деятельности президента, Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.
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