Выпуск новостей за 19:00: Стычки на рынке в Харькове. Украинцы оценили работу действующей власти

В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 19:00 – В Харькове на рынке "Барабашово" произошли столкновения между коммунальщиками и предпринимателями. Неизвестные подожгли входную арку рынка. Киевский международный институт социологии провел мониторинг оценки деятельности президента, Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.

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