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Выпуск новостей за 19:00: Суд по делу Сущенко. Шторм на Азовском море

Выпуск новостей 30 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 19:00 – в России продолжают судить украинского журналиста, прения сторон по сфабрикованному делу Романа Сущенко состоялись 28 мая. В Запорожье спасают отдыхающих, шторм на Азовском море, который продолжается уже несколько дней, подтапливает поселок Кирилловка и соседние пляжи.

Также в выпуске:

В Париже парень спас ребенка от падения с 4-го этажа.

От обстрелов пророссийских оккупантов на Донбассе погибла 15-летняя девушка.

В Одесской области поезд протаранил микроавтобус: погибла женщина.

Теги: Украинцы в плену РФ Роман Сущенко Выпуск новостей Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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