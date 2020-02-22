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      НОВЫЕ САНЖАРЫ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Выпуск новостей за 19:00: Тенизация работы в "Слуге народа". Заблуждения касательно коронавируса

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 19:00 – в партии "Слуга народа" официально никто не работает. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины. А это говорит о тенизации работы в партии. Также в комитете подозревают, что зарплата "слугам" выплачивается в конвертах. Почему не так страшен коронавирус как заблуждения людей о нем.

      Также в выпуске:

      Глава Тернопольской области Игорь Сопель написал заявление об увольнении. Соответствующая информация появилась на сайте Офиса Президента. Он ушел в отставку, так как, провалил эвакуацию украинцев из Китая.

      Суд отправил задержанного во время столкновений в Новых Санжарах под домашний арест, во время протестов мужчина хотел наехать автомобилем на одного из нацгвардейцев.

      Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом пишут сразу несколько крупных американских информационных ресурсов со ссылкой на данные разведки.

       

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      Теги: Слуга народа Новые Санжары Выпуск новостей
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