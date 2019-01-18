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      Выпуск новостей за 19:00: Террористическая группировка ИГИЛ. МП в Киево-Печерской лавре

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 19:00 – террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в российском Магнитогорске, где погибли 39 человек. Однако ФСБ настаивает, что взрывы произошли случайно. За последние несколько лет в Киево-Печерской Лавре появилось шестнадцать новых сооружений стоимостью в 40 млн долларов. Среди них два ресторана, отель и овощебаза.

      Также в выпуске:

      Глава "Нафтогаза" заявил, что 32 миллиарда долларов потеряла Украина из-за газовых соглашений Тимошенко.

      Теги: Новости России Взрыв в Магнитогорске Религия Выпуск новостей УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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