Выпуск новостей за 19:00: Террористическая группировка ИГИЛ. МП в Киево-Печерской лавре

В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 19:00 – террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в российском Магнитогорске, где погибли 39 человек. Однако ФСБ настаивает, что взрывы произошли случайно. За последние несколько лет в Киево-Печерской Лавре появилось шестнадцать новых сооружений стоимостью в 40 млн долларов. Среди них два ресторана, отель и овощебаза.

Также в выпуске: Глава "Нафтогаза" заявил, что 32 миллиарда долларов потеряла Украина из-за газовых соглашений Тимошенко.